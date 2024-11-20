В украинском городе произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в городе Прилуки Черниговской области Украины. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Другие подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что на территории области объявлена воздушная тревога.

Ранее взрыв прозвучал в Харькове, предположительно, за чертой города. Официальные лица не комментировали произошедшее.

До того мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе произошли взрывы. После этого сообщалось о еще двух сериях взрывов.