Дальнобойные ракеты США, которыми Вооруженные силы Украины могут атаковать Россию после разрешения главы Белого дома Джо Байдена, не долетят до Москвы, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что они могут долететь до Смоленска и до ближайших областей, граничащих с Украиной.

Во-первых, до Москвы они не долетят. Они могут долететь до Смоленска, до ближайших областей, которые на границе с Украиной находятся, — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, такие ракеты уже применялись Украиной. Он обратил внимание, что ВС России их сбивали. Эксперт поделился, что в Парке Победы в столице есть целый павильон трофейного оружия, где есть и обломки таких ракет.

Во-вторых, это не новость. Такие ракеты уже Украиной применялись неоднократно, мы их сбивали. Если есть желание, можно съездить в Парк Победы. Там целый павильон трофейного оружия, в том числе и обломки этих ракет, и даже целые ракеты висят под потолком. Так что можно полюбоваться на это, — заключил Литовкин.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Брюссель и Вашингтон не гнушаются распространить украинский конфликт на весь мир. По его словам, Запад начал «финальное нападение на новую реальность».