Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о том, что территориальные центры комплектования (ТЦК) являются инструментом бизнеса «на крови» и отчисляют миллиарды долларов офису Владимира Зеленского. Его слова приводит «Белта».

«ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год (…) Это сумасшедший инструмент для реализации бизнеса, извините, на крови», - рассказал он.

Нардеп отметил, что на Украине появилась целая каста людей, которые не смогли «реализоваться» в мирное время, но сейчас зарабатывают на украинцах, принимая участие, в том числе и в «подавлении несогласных».

«Они зарабатывают на страданиях людей, на их жизнях. Конечно же, эти люди поддерживают Зеленского, и им бы хотелось, чтобы он правил как можно дольше. Потому что они могут зарабатывать», - пояснил Дмитрук.

Ранее на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. А в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев. В частности, на одном из видео, снятом на складах под Киевом, военком достал пистолет и начал стрелять в убегающего грузчика.

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При этом украинские военкомы делают облавы и на концертах популярных групп. 12 октября стало известно, что около пятидесяти сотрудников территориальных центров комплектования устроили охоту на мужчин перед концертом группы «Океан Ельзи» в Киеве и во время него. Появились многочисленные кадры, на которых видно, что молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». После облавы зрители начали массово избавляться от билетов на выступления группы.