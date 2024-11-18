Бойцы на мотоцикле уничтожили опорник ВСУ вместе с темнокожим наемником

В Сети появилось кадры дерзкого налета двух пермских бойцов батальона 1654 "Ветлан" ВС РФ на мотоцикле. В считанные секунды они уничтожили опорник врага, в котором, как оказалось, укрывался темнокожий наемник.

В первой части видео, опубликованного в Telegram-канале "Блиндаж дяди Жоры", штурмовики-мотоциклисты ведут бой от первого лица.

Один прикрывает товарища огнем, а тот забрасывает, по всей вероятности, мину в укрепление ВСУ. Затем они быстро садятся на байк и уезжают.

Во второй части видео вся эта операция показана с камеры дрона. Кроме того, в конце беспилотник снял уничтоженного темнокожего наемника. Эту часть ролика мы удалили из этический соображений.