В Курской области попали в окружение тысяча бойцов ВСУ

В Курской области попали в полное окружение около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным SHOT, 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были уничтожены почти все, за исключением двоих взятых в плен. Сообщается, что ВС РФ глушат связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, из-за чего перемещение российских бойцов происходит незаметно, а украинские военные атакуют своих сослуживцев.

"До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов", - сообщили сотрудники информационного канала.

Отмечается, что за последние сутки ВС РФ взяли в плен до 40 бойцов ВСУ.

Появились кадры удара по скоплению ВСУ при выходе из котла под Ольговкой

До этого сообщалось, что ВСУ оставляют иностранную технику, отступая в Курской области.