Над двумя российскими регионами сбили украинские беспилотники. Речь идет о Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была совершена около 9:55 мск. Ее совершили c применением двух беспилотников самолетного типа. Их сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на понедельник, 18 ноября, в небе над пятью российскими регионами сбили 59 беспилотников ВСУ.