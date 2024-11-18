Появились кадры удара по скоплению ВСУ при выходе из котла под Ольговкой

В Телеграм-канале "Тройка" опубликовали видео удара по огромному скоплению пехоты ВСУ в районе Ольговки.

На видео морпехи 155 бригады ТОФ дроном-камикадзе поражают группу из нескольких десятков украинских солдат, которые пытались выйти из Ольгинского леса.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 17 ноября противник предпринял попытку вырваться из "котла" группами по 15-20 человек. В результате удалось уничтожить более 80 националистов. Около 40 военнослужащих ВСУ были ранены.