В украинской армии наблюдается нехватка личного состава, из-за чего командование не дает солдатам отдыхать и направляет на задания, на которых остается только выживать. Об этом в пятницу, 18 ноября, стало известно от пленного украинского солдата.

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— Высадили в голую посадку. Кругом ваши. Кругом бомбежка. Нам сказали, что на оборудование позиций пойдем, а тут – окапывайся. Ну как окапываться? Все стреляет, все летит. Уже понятно, что в одну сторону. Бросили, а тут выживай, — заявил Виктор Шпилевой. Его слова приводит РИА Новости.

В бригаде, в которой он служил, не хватало солдат, поэтому на линию соприкосновения отправляли столько человек, сколько было доступно. По словам Шпилевого, в одну из ночей его вместе с сослуживцами привезли в село Шевченко в ДНР, пообещав отдых, но затем отправили на позиции и приказали окапываться.

На фронт Шпилевой попал в рамках массовой мобилизации на Украине: он пришел в военкомат для обновления данных, но его отправили на врачебную комиссию и затем направили в бригаду.

Боец с позывным Гостуха из отряда спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ бросают иностранную технику и отступают из Курской области. По словам военного, во время наступления «Ахмата» украинские боевики оставляли БМП «Брэдли» американского производства и другое оружие.