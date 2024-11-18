Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА

Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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ФРГ планирует передавать Киеву по несколько сотен беспилотников каждый месяц. Всего на Украину будет отправлено 4000 тысячи БПЛА.

Отмечается, что новые ударные дроны обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных БПЛА, находящихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.