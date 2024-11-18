Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА
Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.
ФРГ планирует передавать Киеву по несколько сотен беспилотников каждый месяц. Всего на Украину будет отправлено 4000 тысячи БПЛА.
Отмечается, что новые ударные дроны обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных БПЛА, находящихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.