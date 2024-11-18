Bloomberg: У ВСУ не хватает денег на украинские дроны

Украинские производители наладили производство дронов, однако у ВСУ нет денег даже на отечественные БПЛА, сообщает Bloomberg.

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Беспилотные летательные аппараты использовались в военных конфликтах десятилетиями, напоминает издание. США и Советский Союз использовали шпионские БПЛА во время Холодной войны, а разведывательные беспилотники применялись во Вьетнаме.

Но на этот раз все по-другому. В небе над полями сражений появилось беспрецедентное количество легких беспилотников, которые меняют характер конфликта. Спрятаться на поле боя теперь практически невозможно.

По мере развития конфликта обе стороны закупали и переделывали коммерчески доступные квадрокоптеры десятками тысяч. На Украине со временем появились местные производители дронов. Один из них - FP, ранее называвшийся Fire Point.

Сообщается, что он может пролететь до 1000 км со скоростью до 205 км в час, неся от 60 до 100 килограммов взрывчатки.

"Комплект из 10 беспилотников Fire Point плюс станция управления и транспорт, включая три мобильных прицепа, стоит 580 000 долларов. Это ощутимо меньше стоимости военных беспилотников, производимых западными производителями оружия, хотя для военного бюджета Украины это все равно слишком дорого", - пишет Bloomberg.

Производитель предлагал поставлять не менее 500 дронов в месяц, но министерству обороны Украины едва хватает денег для того, чтобы закупать пятую часть от этого количества.