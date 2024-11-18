Бойцы СВО предупреждают об отравленной воде и четверых погибших

В зоне проведения специальной военной операции распространились сообщения о случаях отравления бойцов питьевой водой. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов, участвующий в СВО в качестве добровольца.

По его словам, в его подразделении была обнаружена партия отравленной воды, в результате чего погибли четверо бойцов. Маматов призвал сослуживцев проявлять осторожность и не употреблять воду из непроверенных источников. Он опубликовал фотографию бутылки с предполагаемой отравленной водой, но источник и способ заражения пока остаются неизвестными.

"Водичку такую не берите и не пейте, травят её. Четверо уже погибло. Да и в целом не хватайте воду, если нет уверенности в том, через чьи руки она прошла", - пишет боец.

В комментариях к посту Маматова несколько человек подтвердили информацию о случаях отравления, указывая на географическое расположение (район Новогродовки) и количество пострадавших.

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Пользователи выдвинули различные версии того, как яд мог попасть в бутылки: от подмены крышек и добавления яда шприцем до использования бесцветного и безвкусного яда, например, крысиного. Отмечается сложность контроля за поставками воды на фронт, учитывая, что помимо централизованного снабжения, бойцы часто получают воду от волонтеров или покупают её самостоятельно, что повышает риск попадания в употребление отравленной продукции.