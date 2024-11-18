Картаполов раскрыл, справится ли российская ПВО с западными ракетами

Российские средства ПВО смогут без проблем отразить атаку западных ракет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, разрешение, которое Киев получил от США, Франции и Британии, на удары дальнобойным оружием по территории РФ будет приниматься во внимание, но не изменит общую картину спецоперации.

«Средства российской ПВО очень эффективно могут действовать по всем типам западных дальнобойных боеприпасов», — заявил Картаполов.

Его слова приводит РИА Новости. Он уверен, что глобально удары Киевом западным оружием по территории РФ не повлияют на ход военных действий.

Президент США Джо Байден, по информации The New York Times, разрешил Украине наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. Российский президент Владимир Путин предупреждал о возможных ответных действиях, если Украина будет бить по ее территории с помощью западного вооружения, рассматривая это как прямое участие НАТО в конфликте. Лидер КНДР Ким Чен Ын уже привел войска в боевую готовность.