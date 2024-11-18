Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово

Украинские войска предпринимают попытки отправить подкрепления в Курахово, чтобы сохранить контроль над городом и его водохранилищем, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, заявил в эфире канала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушиин.

Украинские войска продолжают попытки переброски резервов в город Курахово, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия обусловлены стратегическим значением Курахово. По его словам, освобождение города позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка.

Пушилин отметил, что ключевую роль для обеих сторон играет Кураховское водохранилище. Он подчеркнул, что несмотря на безнадежную ситуацию для ВСУ в этом регионе, украинские войска не получают приказа на отход и продолжают удерживать позиции.

«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка – Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», – заявил Пушилин.

Он указал, что отсутствие команд на отход для украинских подразделений свидетельствует о стойкости и упорстве, но текущая обстановка делает их положение безвыходным.

ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово

Утром в понедельник стало известно, что российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может усилить позиции России в регионе. Накануне сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, затрудняя поставки боеприпасов и личного состава. Отметим, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.