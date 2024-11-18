В США допустили удары Украины за пределами Курской области

Разрешение, полученное Украиной на удары американским дальнобойным оружием, может не ограничиться курским направлением. Об этом пишет The Washington Post.

Ранее СМИ сообщили, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ смогут наносить удары «для защиты» своих подразделений исключительно на курском направлении.

Как рассказали The Washington Post неназванный чиновник и еще один осведомленный источник, ожидается, что «первоначальные усилия» Украины будут сосредоточены на «Курской области и вокруг нее», но зона ударов может быть и расширена.

До недавнего времени администрация Байдена решительно выступала против запуска ракет ATACMS по российской территории, предупреждая, что это может привести к эскалации. Теперь же Белый дом хочет поставить Украину в «наилучшее из возможных положений» перед мирными переговорами, которые начнет новоизбранный президент США Дональд Трамп, отмечает WP.

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Американский чиновник заявил в беседе с газетой, что одобрение Байденом ударов ATACMS «будет иметь весьма конкретный и ограниченный эффект» на поле боя.

Чиновники Пентагона были наиболее скептически настроены по поводу этих ударов, подчеркивает издание. Они предупреждали, что эффект атак будет ограниченным, поскольку Кремль переместил большую часть своих боевых самолетов и других средств вглубь страны - за пределы досягаемости.

Кроме того, представители администрации Байдена отмечают, что запасы ATACMS у ВСУ «очень ограничены», а Россия показала, что у нее есть значительный потенциал для их сбивания. В то же время у Пентагона сокращаются собственные запасы ATACMS.