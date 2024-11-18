Участник СВО с раком крови предпочел ждать лечения в зоне боевых действий

Сорокалетний ветеран боевых действий на Украине и участник операций на Северном Кавказе Эльгар Бабаев, у которого диагностировали рак крови, заявил, что предпочитает ждать трансплантацию костного мозга на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, два года назад врачи обнаружили у Бабаева рак крови и присвоили ему пожизненную инвалидность. Несмотря на это, мужчина продолжает активно участвовать в боевых действиях.

По данным журналистов, почти ежедневно Бабаев проходит одни и те же процедуры: капельницы, уколы и прием препаратов. На данный момент военному после очередного рецидива болезни назначен третий по счету курс химиотерапии.

Сам боец рассказал, что в мае 2022 года его сослуживцы начали обращать внимание на его бледность и в целом нездоровый вид. Бабаев списывал свое состояние на стресс и усталость, однако лучше ему не становилось. В то время он командовал разведывательным взводом в батальоне «Рысь» Луганской народной республики, чьи бойцы активно участвовали в боевых действиях в Харьковской области под Изюмом.

Сослуживцы Бабаева настояли на том, чтобы он прошел медицинское обследование в Луганске, где ему и диагностировали лейкоз, рекомендовав немедленно начать лечение. Врачи дали Бабаеву не больше пяти дней и посоветовали начать терапию. В надежде победить болезнь он решил отправиться в московский военный госпиталь имени Бурденко. Однако в метро он потерял сознание и был доставлен сначала в 13-ю больницу, а затем в реанимацию клиники Баумана. После этого военного перевели в Бурденко, где началось лечение.

Медики связали развитие болезни со стрессом и назначили курс химиотерапии. После лечения в госпитале Эльгар получил вторую группу инвалидности, однако он решил вернуться на фронт. Устроиться в одну из кадровых частей Минобороны ему не удалось из-за инвалидности, и он вернулся в «Рысь», где вскоре занял должность командира роты благодаря своему опыту.

Бабаев родом из Дербента. До этого он служил в МВД и участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Затем он продолжил службу на Дальнем Востоке.

Вернувшись на фронт по второму контракту, он участвовал в сложных операциях и столкнулся с трудностями в доставке лекарств, необходимых для поддержания своего здоровья. Вместе с волонтерами и неравнодушными людьми они собирали средства на дорогостоящие препараты. Весной 2023 года врачи сообщили, что для спасения ему требуется пересадка костного мозга. Однако донора удалось найти только в год третьего рецидива заболевания. Для подготовки к операции ему назначили дорогостоящие лекарства.

Несмотря на сложные обстоятельства, Бабаев сохраняет оптимизм и рассматривает возможность возвращения в зону боевых действий, сняв с себя ограничение на участие в боевых операциях.

В конце октября сообщалось, что в Воронежской области участник специальной военной операции вступил в брак с женщиной, с которой вместе служил в одной воинской части.