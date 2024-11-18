Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории России ракетами ATACMS определило судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

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«Его мир скоро разрушится, как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США», — заявил западный журналист. Он добавил, что судьба Зеленского предрешена.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по России последует ответ Москвы. Он также счел подобное решение американского лидера попыткой к эскалации конфликта.

17 ноября стало известно, что Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. После этого разрешения использовать ракеты SCALP и Storm Shadow дали Франция и Великобритания.