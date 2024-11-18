Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим президента Украины Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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— Режим Зеленского решение (президента США Джо) Байдена никак не спасет. После первого удара условия возможных переговоров о капитуляции киевского режима и его уступках резко для Зеленского ухудшатся. Это будет для них самоубийственный шаг, — сказал Рогов.

Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территориям РФ. Об этом 17 ноября сообщило издание The New York Times. Отмечается, что это решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «серьезным изменением в политике США».

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что Джо Байден должен быть немедленно отстранен от власти и лишен возможности принимать государственные решения.