В ЦАХАЛ сообщили о гибели своего солдата на юге Ливана

Еще один израильский военнослужащий погиб в боях на юге Ливана, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня опубликовали его имя. Им оказался солдат из 5111-го подразделения элитной бригады «Голани», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Разрешено к публикации имя погибшего солдата: старший сержант резерва Омер Моше Гаэльдор из Иерусалима погиб в бою на юге Ливана в возрасте 30 лет», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Сообщается, что еще трое военных из этого же подразделения получили ранения. Они были доставлены в больницу. На сегодняшний день 799 израильских солдат числятся погибшими с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

Накануне в израильской армии отчитались о гибели двух своих военных в секторе Газа. Погибшим было не больше 22 лет.