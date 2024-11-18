Украине могут не разрешить бить по России одной дальнобойной ракетой

Вашингтон может не разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow, несмотря на разрешение президента США Джо Байдена использовать для этого ракеты ATACMS, сообщает Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, где заседает правительство Великобритании. По данным газеты, для применения разработанных в Британии Storm Shadow необходимы американские технологии, а для их использования требуется предварительное одобрение.

Источники на Даунинг-стрит сказали, что санкционированные Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики. Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства, – говорится в публикации.

Ракеты ATACMS способны атаковать цели на расстоянии до 300 км. Дальность поражения Storm Shadow находится в диапазоне от 250 км до 560 км, в зависимости от модификации.

В Госдуме ответили на решение США позволить ВСУ бить вглубь РФ

Ранее стало известно, что президент США Байден санкционировал применение Вооруженными силами Украины дальнобойного оружия по территории России. Сообщается, что американские снаряды на первых этапах могут использовать для защиты ВСУ в Курской области. Также ATACMS хотят задействовать против северокорейских войск.