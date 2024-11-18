В «Ахмате» заявили о бегстве ВСУ из Курской области

Войска Украины начали отступление в Курской области. Подразделения бросают технику, среди которой есть и иностранная. Об этом заявил боец Гостуха из отряда командира с позывным «Каштан» спецназа «Ахмат».

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«На ходу вроде бы [бросали технику]. Они, убегая, перевернулись... Экипаж убежал», — заявил Гостуха. Его слова приводит РИА Новости.

По его данным, ВСУ оставили в регионе не только иностранную технику, но и боеприпасы. Несмотря на то что ВСУ пришлось отступить с некоторых позиций под давлением, они продолжают оказывать сопротивление, так как приказа к отходу не было получено.

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Бои в Курской области идут уже больше трех месяцев. Примерно в октябре ВС РФ начали мощное контрнаступление. США, желая остановить это, разрешили ВСУ ударять вглубь РФ, как писала газета The New York Times. По данным СМИ, Украина может нацелить свои ракеты именно на Курскую область.