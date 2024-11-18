Ночь российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников. Отмечается, что 45 БПЛА перехватили в Брянской области.

Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Шесть вражеских аппаратов сбили в Курской области. По три дрона уничтожили в Тульской и Белгородской областях, два - в Подмосковье.

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, предыдущей ночью ВС РФ уничтожили два украинских БПЛА, а также четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.