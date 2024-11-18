Иракские шииты заявили об атаке на "жизненно важную цель" в Израиле

Вооруженные формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли утром в понедельник удар по целям на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в ее Telegram-канале.

Как указывается в тексте, для совершения атаки на "жизненно важную цель" использовалась беспилотная авиация.

"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в понедельник, 18.11.2024, атаковали с использованием БПЛА жизненно важную цель в районе Эйлата", - отмечается в тексте.

"Исламское сопротивление подтверждает, что операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся нарастающими темпами", - указали повстанцы.