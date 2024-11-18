Вертолеты Ми-28НМ нанесли удар авиаракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Также ударом авиационными ракетами был ликвидирован личный состав ВСУ. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - добавили в министерстве.

До этого экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ атаковали бронированную технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Утром в субботу, 16 ноября, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области. По словам Лебедева, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.