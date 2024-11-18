Десантники уничтожили пункт управления БПЛА в Николаевской области

Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА в районе Очакова. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков", - сказали в ведомстве.

По данным разведки, у вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда осуществлялись запуски разведывательных и ударных дронов.

Расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 000 метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА.

Расчеты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.