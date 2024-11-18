В Павлово-Посадском городском округе сбили БПЛА

Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву", — говорится в сообщении, опубликованном в 4:35 по московскому времени.

На месте происшествия организована работа экстренных служб, добавил мэр Москвы. Также Собянин сообщил о сбитом дроне в Раменском городском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил мэр.