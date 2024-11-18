Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Раменском городском округе

Средства противовоздушной обороны отразили в подмосковном Раменском атаку БПЛА, летевшего на столицу. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны сбили 26 дронов ВСУ. Об этом 18 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Момент удара украинского беспилотника по заводу в Ижевске 17 ноября был запечатлен на видео. На опубликованных кадрах видно сам взрыв, а также последующую вспышку, сопровождающуюся громким хлопком.

О взрыве, произошедшем в Ижевске после прилета беспилотника, стало известно утром того же дня. ЧП произошло по адресу Ленина 101, взорвался заводской цех. Также сообщалось о пострадавшем в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали.