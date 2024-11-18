Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели двух военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 22-летний капитан Йогев Фази и 21-летний старший сержант Ноам Эйтан погибли в бою на севере сектора Газа. С учетом последних данных, число павших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям армейской пресс-службы, уже 798.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. 30 сентября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.