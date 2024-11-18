Какие системы ПВО в РФ способны перехватывать ATACMS

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что в России есть системы, способные перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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"В первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4", - отметил эксперт, добавив, что они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника.

Помимо этого, возможностью перехвата таких снарядов обладают зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-M3".

Напомним, в воскресенье газета The New York Times и ряд других СМИ со ссылкой на неназванных чиновников из администрации США сообщили, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. При этом Белый дом от каких-либо комментариев по данной теме отказался.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, если данные сообщения подтвердятся, то США и Украину ждет самый жесткий ответ, "исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране".