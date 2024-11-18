Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность страны к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии.

В своей речи политик указал на "угрожающий характер враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея". По словам лидера КНДР, Вашингтон и Сеул создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове.

"И [он] выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации", — говорится в сообщении ЦТАК.

12 ноября государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Документ будет действовать бессрочно.