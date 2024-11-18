Маск предупредил об ответе Москвы на удары ВСУ вглубь России

Американский предприниматель Илон Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Вооружённых сил Украины западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Об этом он написал в соцсети X.

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — заявил бизнесмен.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее Маск уже комментировал разрешение ВСУ бить ракетами ATACMS по России.