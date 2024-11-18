Рогов заявил о продвижении ВС РФ к Константинопольскому

Российские войска в ДНР южнее Курахова продвинулись в район населенного пункта Константинопольское. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Наши войска продвинулись к Константинопольскому. Оставшимся до Запорожского шоссе, выходящего из Курахова, населенным пунктом является Янтарное. Освобождение двух этих населенных пунктов запирает кураховскую группировку ВСУ", - сказал Рогов.

По его словам, при переходе этих населенных пунктов под российский контроль подразделения ВСУ в Курахове будут блокированы. "Освобождение этих населенных пунктов грозит окружением группировки ВСУ в самом Курахове, потому что это выход на Запорожский проспект, который переходит в Запорожское шоссе. При продолжении наступательных действий русской армии с севера и юга точкой их встречи должен быть населенный пункт Дачное, находящийся западнее Курахова", - отметил собеседник агентства.

17 ноября в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что российские войска взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в Курахове из города Запорожье.