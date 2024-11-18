Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Брянскую область

Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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— Наши защитники отражают попытку атаки с применением дронов по Брянской области. Подразделения ПВО Минобороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей, — написал он в Telegram-канале.

Богомаз призвал жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

Момент удара украинского беспилотника по заводу в Ижевске 17 ноября был запечатлен на видео. На опубликованных кадрах видно сам взрыв, а также последующую вспышку, сопровождающуюся громким хлопком.

О взрыве, произошедшем в Ижевске после прилета беспилотника, стало известно утром того же дня. ЧП произошло по адресу Ленина 101, взорвался заводской цех. Также сообщалось о пострадавшем в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали.

Помимо этого, после атаки БПЛА на окраине города Людиново Калужской области произошел взрыв.