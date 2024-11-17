"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут достать ракеты ATACMS

"Военная хроника" опубликовала карту российских регионов, которых могут достичь американские ракеты ATACMS. Инфографика опубликована в паблике "ВХ" во "ВКонтакте".

"С учетом того, что ATACMS имеют разные модификации, в зоне действия ракет могут оказаться несколько областей, куда раньше ВСУ доставали только дронами. Максимальная дальность пуска таких ракет составляет 300 километров", - говорится в публикации.

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Согласно инфографике "ВХ", более старые версии ATACMS имеют дальность в 145 и 165 километров, в то время как самые современные могут бить на 270 и 300 километров.

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Судя по карте "Военной хроники", самые дальнобойные версии американских ракет могут достигать западных российских регионов с областными центрами, включая Курск, Воронеж, Луганск, и немного не доставая до Орла.

ATACMS - оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS и более тяжелых M270 MLRS.

В Пентагоне ранее отказывались раскрывать, какие именно модификации ATACMS передают Украине.

В воскресенье газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных чиновников США, что Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Белый дом отказался комментировать эти сообщения.