Министр обороны ФРГ Писториус: поставки Киеву Taurus не изменят ситуацию для ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD заявил, что поставки Украине крылатых ракет Taurus не переломят ситуацию в зоне конфликта.

«Касательно крылатых ракет Taurus есть аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и стратегии в НАТО», — сказал министр.

Он добавил, что речь идет о вещах, которые нельзя упоминать публично, и призвал вместо обсуждения поставок Киеву ракет гарантировать Украине долгосрочную помощь.

16 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции Партии зеленых в Висбадене призвала поставить Киеву дальнобойные системы вооружения. При этом дипломат не упомянула именно Taurus, но отметила, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину. По словам Бербок, для Германии настало время найти в себе силы сделать то, что уже делают ее партнеры.