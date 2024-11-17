Белый дом отказался комментировать данные о разрешении бить ракетами ATACMS по России

Белый дом отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории, передает Reuters.

17 ноября об этом написала The New York Times (NYT ) со ссылкой на источники. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

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Источники NYT утверждают, что оно стало ответом на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне конфликта солдат Северной Кореи. Официальные лица отмечают, что решение об ATACMS кардинально не поменяет ход военных действий, но должно стать сигналом для КНДР о том, что их военные в опасности и отправлять свои войска в зону СВО Пхеньяну больше не следует.

Ранее сообщалось о первых целях, которые ВСУ могут поразить ракетами ATACMS.