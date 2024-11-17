СМИ узнали о планах Украины по атаке российского региона ракетами ATACMS

Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Первые глубокие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS, дальность действия которых достигает 190 миль (306 км)», — говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

В команде Байдена выразили опасения в провоцировании России на силовой ответ США

По данным Reuters, Байден также разрешил наносить такие удары по северокорейским войскам на территории РФ.

Газета The New York Times (NYT) сообщала, что решение Байдена стало ответом на то, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в зоне конфликта солдат Северной Кореи.

Летом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признал, что Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого также говорил, что оружие США уже используется для нанесения ударов за пределами зоны боевых действий.

Ранее стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS.