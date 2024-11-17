Пять украинских дронов попытались атаковать российские регионы

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Брянскую и Курскую области. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«С 16:40 до 18:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Названы последствия массированной атаки на энергообъекты Украины

В Минобороны уточнили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Еще два украинских беспилотника были ликвидированы над Брянской областью.

Ранее в МО России сообщили о блокировке подразделений ВСУ в Курской области. Они безуспешно пытались выйти из «котла», образовавшегося в районе Ольговской рощи.