Названы последствия массированной атаки на энергообъекты Украины

На Украине после массированной атаки по энергообъектам утром в воскресенье, 17 ноября, было значительно сокращено производство электроэнергии на атомных станциях, на полную мощность работают только два реактора из девяти, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что был нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и промышленным площадкам, выпускающим военную продукцию.

Журналисты уточнили, что были атакованы две ГЭС, работа одной из них остановлена; три ТЭС, одна из них прекратила генерацию; подстанции в восьми областях: Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Одесской (здесь нанесли удары по четырем подстанциям).

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«АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — не пострадали напрямую и не были отключены, несколько электроподстанций, от которых они зависят, получили дополнительные повреждения во время ударов», — пояснили в МАГАТЭ.

В агентстве уточнили, что шесть реакторов утром снизили мощность в диапазоне 40–90% от максимальной мощности, еще два работают, а один был остановлен для ремонта до этого.