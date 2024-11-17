Неудачную попытку F-16 сбить российскую ракету сняли на видео

Очевидцы сняли на видео неудачную попытку истребителя F-16 Воздушных сил Украины сбить российскую крылатую ракету. Кадры публикует "Военный обозреватель".

Сообщается, что видео было сделано в Ивано-Франковской области на западе Украины в воскресенье утром.

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На кадрах видна ракета, летящая в сторону цели. За ней следует американский истребитель.

Также ракета смогла обойти радары немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.