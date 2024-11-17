Минобороны сообщило о блокировке подразделений ВСУ в Курской области

Российские военные блокировали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

В МО рассказали, что украинские бойцы 17 ноября, около 4 часов утра, попытались выйти из образовавшегося на данном участке «котла». Сделать это они собирались группами из 15-20 солдат.

«В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен», — уточнили в оборонном ведомстве России.

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В МО добавили, что российские войска продолжают проведение зачистки в данном районе.

Ранее стало известно о двух сбитых авиационных бомбах ВСУ в приграничных районах Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Алексей Смирнов.