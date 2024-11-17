ВСУ несут большие потери в Курской области из-за нежелания главаря киевского режима Владимира Зеленского отступить.

Об этом интервью YouТube-каналу Deep Dive, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Подразделения ВСУ в Курской области полностью окружены, и это, по его словам, очень странная ситуация.

«Украина вводит новые войска и лучшие войска в эти небольшие районы, а русские продолжают разбивать эти войска, и это ослабляет ВСУ, – подчеркнул Бо. – Украинские военные поняли это, проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать».

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Тем самым, добавил полковник, ВСУ просто ослабляют остальную часть линии фронта, а глава киевского режима рассчитывает таким образом заручиться поддержкой западных стран.