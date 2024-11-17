Названы потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли там более 33 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Кроме того, уничтожено большое количество украинской бронетехники. В том числе 213 танков, 137 БМП, 115 БТР, 1171 боевая бронированная машина.

За прошедшие сутки противник потерял на Курском направлении 320 военнослужащих, а также БМП Marder, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию РЭБ «Анклав-Н». Пятеро боевиков сдались в плен.

ВС РФ атаковали живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.

Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, а также силами артиллерии.

Российские военнослужащие из состава подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.