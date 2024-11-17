На секретном заводе в России нашли боеприпасы в танке

В Екатеринбурге рабочие оборонного секретного завода №9 нашли боеприпасы в стволах танка, об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник пояснил, что на предприятие в российском городе прибыли саперы ОМОНа Росгвардии. Извлечь опасные предметы не удалось, отметил источник.

Было принято решение перевезти технику на специальный полигон, подчеркнул он. Специалистам удалось предотвратить взрыв.

В региональном управлении Росгвардии ситуацию пока не комментировали.

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел на заводе в городе Рассказово Тамбовской области в результате попадания беспилотника.

По данным властей, тогда никто из сотрудников предприятия не пострадал. На заводе, который подвергся атаке, производили и хранили этиловый спирт.