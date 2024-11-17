Британские ВВС испытали новейшую крылатую ракету

Королевские ВВС провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 км, пишет пресс-служба Минобороны страны на официальном сайте.

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Испытания были проведены на полигоне Видсель в Швеции. В ходе учений ракета впервые была запущена по цели, что стало крупным шагом вперед в развитии программы, пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что ракету будущего получат после испытаний летчики Королевского флота и Королевских ВВС.

Новая SPEAR представляет миниатюрную крылатую ракету следующего поколения с турбореактивным двигателем. На расстоянии до 100 км она способна поражать танки, комплексы ПВО, корабли, быстро движущиеся транспортные средства.

В ходе испытаний ракета была запущена с истребителя Eurofighter Typhoon, в дальнейшем будет устанавливаться на самолеты F-35B. Машины смогут нести до восьми ракет SPEAR одновременно.