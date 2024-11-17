Польша подняла в небо истребители из-за действий России

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщило, что польская авиация поднята в небо из-за ударов России по территории Украины, передает РИА Новости.

Польша подняла в небо истребители из-за действий России
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«Начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Оперативный командующий ВС поднял в воздух дежурные пары истребителей, в состояние повышенной готовности также приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, пояснили в ведомстве.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности на «территориях, граничащих с уязвимыми районами». Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к реагированию, добавили там.

Стали известны подробности массированного удара по объектам на Украине

В начале ноября британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский публично выражает возмущение по поводу отказа Польши сбивать российские ракеты.

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