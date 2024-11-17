$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

В Минобороны раскрыли подробности массированного удара по Украине

Российская армия в воскресенье утром нанесла массированный удар высокоточными средствами большой дальности по военным и энергетическим объектам Киева. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ на 17 ноября.

В Минобороны раскрыли подробности массированного удара по Украине
© The State Emergency Service of Ukraine

Отмечается, что ракетные удары наносились с воздуха и моря, также применялись ударные БПЛА. Все намеченные военные и энергетические цели были поражены.

«Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения», — сказано в сообщении Минобороны.

Также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым ВПК Украины, складу беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удар пришелся по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 144 районах.

Зеленский прокомментировал удар по Украине

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что за утро ракетным ударам на Украине подверглись 63 объекта, передает РИА Новости.

Военные новости
Одесса
Киев
Украина