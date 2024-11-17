В Минобороны раскрыли подробности массированного удара по Украине

Российская армия в воскресенье утром нанесла массированный удар высокоточными средствами большой дальности по военным и энергетическим объектам Киева. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ на 17 ноября.

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Отмечается, что ракетные удары наносились с воздуха и моря, также применялись ударные БПЛА. Все намеченные военные и энергетические цели были поражены.

«Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения», — сказано в сообщении Минобороны.

Также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым ВПК Украины, складу беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удар пришелся по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 144 районах.

Зеленский прокомментировал удар по Украине

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что за утро ракетным ударам на Украине подверглись 63 объекта, передает РИА Новости.