В зоне спецоперации ликвидирован лидер подразделения наемников "Черный орел"

В зоне спецоперации уничтожен один из лидеров этнического подразделения наемников "Черный орел" Зураб Швангирадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Foreign Combatants.

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Известно, что он прибыл на Украину летом 2024-го. В сентябре того же года назвал себя командиром группы "Альфа" в составе "Черного орла".

Швангирадзе успел повоевать не долго. Уже 20 сентября он получил ранение головы на территории ДНР и попал в госпиталь. Потом, вероятно, вернулся на фронт, но уже 9 ноября появились сообщения о его гибели.

Подразделение "Черный орел" насчитывает около 40 боевиков. В основном это грузины, но есть и представители других кавказских народов. Группа также тесно сотрудничает с польскими наемниками.