В Иране заявили о возможном изменении ядерной доктрины

Иран изменит свою ядерную доктрину, если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию. Внесенные изменения «никому не понравятся». Об этом предупредил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Аракчи сказал, что если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то Тегеран ответит «зеркальными мерами».

«Мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся», — заявил Аракчи.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране. В ходе переговоров Пезешкиан сказал, что Исламская Республика не намерена разрабатывать ядерное оружие.