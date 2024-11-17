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В Иране заявили о возможном изменении ядерной доктрины

Иран изменит свою ядерную доктрину, если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию. Внесенные изменения «никому не понравятся». Об этом предупредил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

В Иране заявили о возможном изменении ядерной доктрины
© РИА Новости

Аракчи сказал, что если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то Тегеран ответит «зеркальными мерами».

«Мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся», — заявил Аракчи.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране. В ходе переговоров Пезешкиан сказал, что Исламская Республика не намерена разрабатывать ядерное оружие.