Стали известны подробности массированного удара по объектам на Украине

Сегодня ночью и рано утром российская армия нанесла массированный ракетный удар по целям на территории Украины. Подробности сообщает "Военный обозреватель".

По данным канала, при нанесении удара были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 ВКС России с ракетами Х-101 и "Циркон", истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также боевые корабли Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, удары наносили расчеты ОТРК "Искандер-М" и береговых ракетных комплексов "Бастион".

По всей территории Украины были объявлена воздушная тревога.

В результате были поражены объекты энергетической и военной инфраструктуры в Одесской, Хмельницкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Экстренные отключения электроэнергии ввели по всей территории Украины

Помимо объектов энергетики целями стали позиции ПВО в Киеве, а также военные аэродромы в Староконстантинове Хмельницкой области и Коломыя в Ивано-Франковской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированном ракетном ударе по украинской энергетике. На всей территории Украины был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

Во многих городах Украины пропал свет и вода, остановился электротранспорт.

При этом украинские власти не раскрывают подробности о повреждениях.