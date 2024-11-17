Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индия впервые провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности. Как сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх в X (ранее Twitter), пуск был успешно произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

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"Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова им. доктора Абдула Калама у побережья Одиши", - написал министр. "Это исторический момент, и это значительное достижение вывело нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", - добавил глава Минобороны Индии.

Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), вооруженные силы и промышленность Индии с этим достижением. Детали прошедших испытаний не сообщаются.